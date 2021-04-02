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В Германии не рекомендуют людям до 60 лет получать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Новина українською → Берлин, Пятница 02 апреля 2021 05:59
В Германии не рекомендуют людям до 60 лет получать вторую дозу вакцины AstraZeneca Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Ранее в Германии раскритиковали вакцину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO.

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

"Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", - говорится в сообщении.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.

Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.

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