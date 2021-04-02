У Німеччині не рекомендують людям до 60 років отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca

Німецькі експерти заявляють, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca. Раніше в Німеччині розкритикували вакцину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьку комісію з вакцин STIKO .

Деталі: До вакцин РНК (мРНК) відносяться щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

"Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення".

У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавіруса Oxford / AstraZeneca для людей у віці до 60 років.

Читайте детальніше: Паніка навколо AstraZene.