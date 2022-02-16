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В Германии разъяснили заявление Шольца об Украине и НАТО

Автор: Валерия Полищук

В Германии опровергли сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц якобы дал понять во время визита в Москву, что Германия хочет официально оформить невступление Украины в НАТО. В Бундестаге по-прежнему считают, что Киев имеет право самостоятельно принимать решения по этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Германии Штеффен Хебестрейт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на UrduPoint.

"Нет, я могу точно сказать, что канцлер никогда этого не говорил и не имел в виду. Он ясно дал понять и на пресс-конференции в Киеве, и в Кремле, и затем на другой пресс-конференции в гостинице Москвы, что вопрос о приеме Украины в НАТО не стоит на повестке дня в настоящее время и не будет стоять на повестке дня в ближайшем будущем", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос, имел ли в виду канцлер формальное закрепление невступления Украины в НАТО.

При это он добавил, что Украина может сама решить, хочет ли она вступить в НАТО или нет, и сможет ли страна выполнить необходимые условия для вступления в организацию.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сомневается в расширении НАТО на восток в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает должность немецкого канцлера.

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НАТОУкраинаОлаф Шольц