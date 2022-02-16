У Німеччині роз'яснили заяву Шольца про Україну і НАТО

У Німеччині спростували повідомлення про те, що канцлер Олаф Шольц нібито дав зрозуміти під час візиту до Москви, що Німеччина хоче офіційно оформити невступ України в НАТО. У Бундестазі як і раніше вважають, що Київ має право самостійно приймати рішення з цього питання.

"Ні, я можу точно сказати, що канцлер ніколи цього не говорив і не мав на увазі. Він ясно дав зрозуміти і на прес-конференції в Києві, і в Кремлі, і потім на іншій прес - конференції в готелі Москви, що питання про прийом України в НАТО не стоїть на порядку денному в цей час і не буде стояти на порядку денному в найближчому майбутньому", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання, чи мав на увазі канцлер формальне закріплення невступу України в НАТО.

При цьому він додав, що Україна може сама вирішити, чи хоче вона вступити в НАТО чи ні, і чи зможе країна виконати необхідні умови для вступу в організацію.