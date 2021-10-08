В Германии в разы увеличили штрафы за превышение скорости и нарушение ПДД

В Германии Бундесрат поддержал план касаемо повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения в стране. Некоторые из новых штрафов стали больше в два раза за предыдущие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local .

Законопроект вступит в силу позднее в этом месяце. Отныне, незаконное пользование тротуарами, велодорожками будет караться штрафом в размере 100 евро, вместо прежних 25.

За превышение ограничения скорости водители будут платить не менее 70 евро, когда размер предыдущего штрафа составил 35 евро. Сумма наказания будет увеличиваться в зависимости от уровня скорости. В случае превышения скорости в городских районах - размер штрафа может составлять 400 евро.

Отмечается, что законопроект предусматривает повышение безопасности на немецких дорогах и обеспечение защиты для пешеходов и велосипедистов.