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В Германии в разы увеличили штрафы за превышение скорости и нарушение ПДД

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Германия, Пятница 08 октября 2021 18:08
В Германии в разы увеличили штрафы за превышение скорости и нарушение ПДД Фото: в Германии в разы увеличили штрафы за превышение скорости и нарушение ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии Бундесрат поддержал план касаемо повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения в стране. Некоторые из новых штрафов стали больше в два раза за предыдущие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Законопроект вступит в силу позднее в этом месяце. Отныне, незаконное пользование тротуарами, велодорожками будет караться штрафом в размере 100 евро, вместо прежних 25.

За превышение ограничения скорости водители будут платить не менее 70 евро, когда размер предыдущего штрафа составил 35 евро. Сумма наказания будет увеличиваться в зависимости от уровня скорости. В случае превышения скорости в городских районах - размер штрафа может составлять 400 евро.

Отмечается, что законопроект предусматривает повышение безопасности на немецких дорогах и обеспечение защиты для пешеходов и велосипедистов.

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Германия ПДД
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