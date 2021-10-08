В Німеччині в рази збільшили штрафи за перевищення швидкості й порушення ПДР

В Німеччині Бундесрат підтримав план щодо підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху в країні. Деякі з нових штрафів стали більше ніж удвічі за попередні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local .

Законопроєкт набуде чинності пізніше цього місяця. Відтепер, незаконне користування тротуарами, велодоріжками каратиметься штрафом у розмірі 100 євро, замість попередніх 25.

За перевищення обмеження швидкості водії платитимуть щонайменше 70 євро, коли розмір попереднього штрафу становив 35 євро. Сума покарання збільшуватиметься залежно від рівня швидкості. У разі перевищення швидкості в міських районах - розмір штрафу може становити 400 євро.

Зазначається, що законопроєкт передбачає підвищення безпеки на німецьких дорогах й забезпечення захисту для пішоходів й велосипедистів.