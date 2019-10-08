В Германии разбился самолет ВВС США

Во вторник, 8 октября, на юго-западе Германии, в районе города Трир, потерпел крушение американский военный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.

Как сообщается, катастрофа произошла неподалеку от базы военно-воздушных сил США "Шпангдалем". Пилот самолета успел катапультироваться, его госпитализировали.

Людей призывают объезжать район аварии, чтобы не мешать спасательным службам.

Истребитель принадлежит американским военным, подтвердил представитель ВВС Германии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США произошла авария бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны, в результате чего погибли семь человек. В момент падения на борту самолета находились десять пассажиров и трое членов экипажа.

Кроме того, 11 сентября в США разбился грузовой самолет, который перевозил автозапчасти из города Миллингтон в штате Теннеси. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Авария произошла вблизи военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс.