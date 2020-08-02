В Германии разбился легкий самолет, есть погибший и пострадавший

Самолет разбился на территории аэропорта
На немецком острове Узедом сегодня, 2 августа, разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2. Авария произошла на территории аэропорта Герингсдорф.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
По данным полиции, самолет упал с высоты 40 метров. В результате аварии погиб пилот, еще один мужчина, находящийся в самолете, получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Криминальная полиция и Федеральное бюро расследований авиационных происшествий в Брауншвейге уже начали устанавливать причины падения самолета.
Напомним, недавно в Германии небольшой самолет влетел в жилой дом, в результате чего погибли три человека; среди погибших жительница дома.
Также РБК-Украина писало, что в небе над Аляской столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12; в результате аварии погибли 7 человек.
Кроме того, туристический самолет разбился в швейцарских Альпах; жертвами катастрофы стали граждане двух стран.