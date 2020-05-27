В Германии растет число антисемитских преступлений: обвинили ультраправых

По словам властей, Германия в последние месяцы активизировала усилия по противодействию крайне правым группам.

Напомним, в апреле-мае в немецких городах прошел ряд митингов против карантина. Власть обвиняла в их организации ультраправых и сторонников теории заговора. В ряде городов акции протеста вышли из-под контроля. Силовики задержали сотни протестующих.

В частности, на некоторых митингах можно было услышать обвинения в адрес производителей вакцин, а также в сторону миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который, по мнению демонстрантов, желает запустить глобальную систему слежки.

Власти выражают обеспокоенность, что такие нарративы проникают в общество.

Как писало РБК-Украина, полиция Германии задержала десятки людей во время акций протеста против карантина, которые проходили 9 мая, поскольку во время демонстраций начались беспорядки.

Кроме этого, в апреле в Берлине силовики задержали более 100 протестующих против карантина.