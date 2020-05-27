У Німеччині зростає кількість антисемітських злочинів: звинуватили ультраправих

За словами влади, Німеччина в останні місяці активізувала зусилля щодо протидії вкрай правим групам.

Нагадаємо, у квітні-травні в німецьких містах пройшов ряд мітингів проти карантину. Влада звинувачувала в їх організації ультраправих і прихильників теорії змови. У ряді міст акції протесту вийшли з-під контролю. Силовики затримали сотні протестувальників.

Зокрема, на деяких мітингах можна було почути звинувачення на адресу виробників вакцин, а також у бік мільярдера і філантропа Білла Гейтса, який, на думку демонстрантів, бажає запустити глобальну систему стеження.

Влада висловлює стурбованість, що такі наративи проникають у суспільство.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція затримала десятки людей під час акцій протесту проти карантину, які відбувалися 9 травня, оскільки під час демонстрацій почалися заворушення.

Крім цього, у квітні у Берліні силовики затримали понад 100 протестувальників проти карантину.