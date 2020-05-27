В Германии растет число антисемитских преступлений: обвинили ультраправых

Фото: Хорст Зеехофер (inosmi.ru)

Также в стране возросло число преступлений, связанных с вандализмом

В среду, 27 мая, министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что число антисемитских преступлений в Германии, выросло на 13% в 2019 году. Он обвинил в этом ультраправые силы.

Об этом пишет агентство Reuters.

Власти страны зарегистрировали 2032 антисемитских преступления, что на 13% больше, чем в 2018 году. По словам Зеехофера, более 90% из них совершили праворадикалы.

"Самая большая угроза в нашей стране исходит от правых. Это реальность ... Мы должны сохранять бдительность и бороться с этим", - сказал глава МИД Германии.

Он добавил, что преступления, связанные с вандализмом в Германии, подскочили на 23%.

Еврейская община Германии также отреагировала на эти происшествия.

"Нападение в Галле в прошлом году стало сигналом. Особенно в интернете безудержная ненависть поражает нас. Но также на улицах и в школах отвержение евреев является серьезной проблемой", - сказал глава общины Йозеф Шустер, предупредив, что многие молодые люди в стране, ответственной за Холокост, не усвоили уроки истории.

По словам властей, Германия в последние месяцы активизировала усилия по противодействию крайне правым группам.

Напомним, в апреле-мае в немецких городах прошел ряд митингов против карантина. Власть обвиняла в их организации ультраправых и сторонников теории заговора. В ряде городов акции протеста вышли из-под контроля. Силовики задержали сотни протестующих.

В частности, на некоторых митингах можно было услышать обвинения в адрес производителей вакцин, а также в сторону миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который, по мнению демонстрантов, желает запустить глобальную систему слежки.

Власти выражают обеспокоенность, что такие нарративы проникают в общество.

Как писало РБК-Украина, полиция Германии задержала десятки людей во время акций протеста против карантина, которые проходили 9 мая, поскольку во время демонстраций начались беспорядки.

Кроме этого, в апреле в Берлине силовики задержали более 100 протестующих против карантина.

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Автор: Максим Зайченко