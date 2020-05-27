У Німеччині зростає кількість антисемітських злочинів: звинуватили ультраправих

Фото: Хорст Зеехофер (inosmi.ru)

Також в країні зросла кількість злочинів, пов'язаних з вандалізмом

У середу, 27 травня, міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер заявив, що число антисемітських злочинів в Німеччині, зросло на 13% у 2019 році. Він звинуватив у цьому ультраправі сили.

Про це пише агентство Reuters.

Влада країни зареєструвала 2032 антисемітських злочини, що на 13% більше, ніж у 2018 році. За словами Зеехофера, понад 90% з них здійснили праворадикали.

"Найбільша загроза в нашій країні виходить від правих. Це реальність ... Ми повинні зберігати пильність і боротися з цим", - сказав глава МЗС Німеччини.

Він додав, що злочини, пов'язані з вандалізмом у Німеччині, підскочили на 23%.

Єврейська громада Німеччини також відреагувала на ці події.

"Напад в Галле торік став сигналом. Особливо в інтернеті нестримна ненависть вражає нас. Але також на вулицях і у школах відраза до євреїв є серйозною проблемою", - сказав голова громади Йозеф Шустер, попередивши, що багато молодих людей в країні, відповідальної за Голокост, не засвоїли уроки історії.

За словами влади, Німеччина в останні місяці активізувала зусилля щодо протидії вкрай правим групам.

Нагадаємо, у квітні-травні в німецьких містах пройшов ряд мітингів проти карантину. Влада звинувачувала в їх організації ультраправих і прихильників теорії змови. У ряді міст акції протесту вийшли з-під контролю. Силовики затримали сотні протестувальників.

Зокрема, на деяких мітингах можна було почути звинувачення на адресу виробників вакцин, а також у бік мільярдера і філантропа Білла Гейтса, який, на думку демонстрантів, бажає запустити глобальну систему стеження.

Влада висловлює стурбованість, що такі наративи проникають у суспільство.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція затримала десятки людей під час акцій протесту проти карантину, які відбувалися 9 травня, оскільки під час демонстрацій почалися заворушення.

Крім цього, у квітні у Берліні силовики затримали понад 100 протестувальників проти карантину.

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Автор: Максим Зайченко