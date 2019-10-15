В Германии раскритиковали Трампа за санкции против Турции

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение санкций против Турции без согласования с Европейским союзом. Об этом сообщает Reuters.

По словам Шольца, ЕС и США должны действовать сообща в вопросе противостояния военной операции Турции в Сирии.

"Крайне важно, чтобы мы координировали свои действия на международном уровне, и это самое важное в этой ситуации. Это также относится и к Европейскому Союзу", - заявил Шольц.

Также он отметил, что военная эскалация в Сирии должна быть прекращена. Несмотря на это, Германия пока не будет отказываться от экспорта оружия в Турцию.

Напомним, президент США Дональд Трамп вечером 14 октября объявил о введении санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии. Санкции касаются действующих и бывших турецких чиновников. Также были увеличены тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановлены переговоры о торговле с Анкарой. Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Раджепом Эрдоганом, во время которого призвал прекратить огонь в Сирии.

Также сообщалось, что Великобритания планирует ограничить поставки оружия в Турцию.