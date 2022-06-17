В Германии раскритиковали Шольца: в Киеве не дал конкретных обещаний по тяжелому вооружению

"Пришло время, наконец, дать четкое обязательство о немедленной доставке тяжелого вооружения", - заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль.

При этом в коалиции назвали "хорошим сигналом" обещание немецкого канцлера поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.

Соглава парламентской группы "Зеленые" Бритта Хассельман назвала поддержку Украины и Молдовы правильным решением в нужное время.

В свою очередь лидер парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених подчеркнул, что заявление Шольца о европейском будущем Украины имеет историческое значение.