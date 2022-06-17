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В Германии раскритиковали Шольца: в Киеве не дал конкретных обещаний по тяжелому вооружению

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правящая коалиция Германии раскритиковала канцлера Олафа Шольца за то, что во время визита в Киев он не дал никаких конкретных обещаний по поставкам тяжелого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Пришло время, наконец, дать четкое обязательство о немедленной доставке тяжелого вооружения", - заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль.

При этом в коалиции назвали "хорошим сигналом" обещание немецкого канцлера поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.

Соглава парламентской группы "Зеленые" Бритта Хассельман назвала поддержку Украины и Молдовы правильным решением в нужное время.

В свою очередь лидер парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених подчеркнул, что заявление Шольца о европейском будущем Украины имеет историческое значение.

Напомним, накануне в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заявили о поддержке немедленного статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

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