У Німеччині розкритикували Шольца: у Києві не дав конкретних обіцянок щодо важкого озброєння

"Прийшов час, нарешті, дати чітке зобов'язання про негайну доставку важкого озброєння", - заявив депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль.

При цьому в коаліції назвали "хорошим сигналом" обіцянку німецького канцлера підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС.

Співголова парламентської групи "Зелені" Брітта Хассельман назвала підтримку України та Молдови правильним рішенням у потрібний час.

У свою чергу лідер парламентської групи соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх підкреслив, що заява Шольца про європейське майбутнє України має історичне значення.