В Германии прокомментировали решение Трампа о выходе с договора о торговле оружием

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

В Германии заявили, что это решение препятствует усилиям международного сообщества

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что недавнее решение Дональда Трампа отозвать подпись США из говора о торговле оружием наносит удар по усилиям мирового сообщества проводить улучшения в регулировании торговли оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием (Arms Trade Treaty, ATT). Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективного регулирования этого вопроса", - заявил Маас.

Также он добавил, что Германия будет продолжать настаивать на усилении правил в данной сфере.

Отметим, накануне Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. По его мнению, данный шаг направлен на защиту прав американцев. Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 странами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.

Напомним, ранее Трамп заявил о необходимости США и РФ избавиться от ядерного оружия. Он также поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над такими вооружениями.