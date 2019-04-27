ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині прокоментували рішення Трампа про вихід з договору про торгівлю зброєю

Новини » Політика    27.04.2019 - 19:49
У Німеччині прокоментували рішення Трампа про вихід з договору про торгівлю зброєю
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

У Німеччині заявили, що це рішення перешкоджає зусиллям міжнародної спільноти

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що недавнє рішення Дональда Трампа відкликати підпис США з договору про торгівлю зброєю завдає удару по зусиллям світового співтовариства проводити поліпшення в регулюванні торгівлі зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми шкодуємо про рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди про торгівлю зброєю (Arms Trade Treaty, ATT). Дане рішення перешкоджає зусиллям міжнародного співтовариства за більш ефективного регулювання цього питання", - заявив Маас.

Також він додав, що Німеччина буде продовжувати наполягати на посиленні правил у цій сфері.

Відзначимо, напередодні Дональд Трамп заявив про вихід США з міжнародного договору про торгівлю зброєю. На його думку, даний крок спрямований на захист прав американців. Договір діє з 24 грудня 2014 року і ратифікований 83 країнами, в тому числі з Японією, Аргентиною, Мексикою, Австралією, Австрією, Бельгією, Німеччиною, Швецією та іншими. США договір підписали, але не ратифікували.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про необхідність США і РФ позбутися ядерної зброї. Він також доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над такими озброєннями.

Байден випереджає Трампа у першому опитуванні У Кремлі назвали несерйозною ідею Трампа щодо ядерної зброї
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Германияторговля оружиемДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся