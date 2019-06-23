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В Германии произошли столкновения на климатической акции

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 15:06
В Германии произошли столкновения на климатической акции
Фото: столкновения во время протеста в Германии (twitter.com /saulocorona)

Протестующие пытались штурмовать угольную шахту

В ходе климатической акции протеста против работы угольных шахт на западе Германии произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Как сообщается, протестующие попытались прорвать полицейские кордоны и штурмовать шахту по добыче бурого угля в западном городе Аахен.

В ответ на действия демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ. По предварительным данным, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 8 сотрудников полиции.

Отмечается, что на территорию шахты попали около тысячи активистов. Из соображений безопасности четыре из шести производственных участков крупнейшей в Германии угольной шахты были закрыты.

Напомним, на саммите Европейского совета в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о создании до 2050 года условий для защиты климата. Лидеры стран ЕС не смогли достичь согласия относительно политики защиты климата из-за возражений лидеров восточноевропейских стран.

РБК-Украина писало, что в Лондоне полиция задержала 1065 лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста против изменения климата. Протестующие требовали сокращения выбросов в воздух, а также объявления климатического и экологического чрезвычайного положения. Только 53 из задержанных было предъявлено обвинение в уголовных преступлениях.

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