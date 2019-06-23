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У Німеччині сталися сутички на кліматичній акції

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 15:06
У Німеччині сталися сутички на кліматичній акції
Фото: сутички під час протесту в Німеччині (twitter.com /saulocorona)

Протестувальники намагалися штурмувати вугільну шахту

В ході кліматичної акції протесту проти роботи вугільних шахт на заході Німеччини сталися сутички між поліцією та демонстрантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як повідомляється, протестувальники спробували прорвати поліцейські кордони та штурмувати шахту з видобутку бурого вугілля у західному місті Аахен.

У відповідь на дії демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ. За попередніми даними, в результаті сутичок постраждали щонайменше 8 співробітників поліції.

Зазначається, що на територію шахти потрапили близько тисячі активістів. З міркувань безпеки чотири з шести виробничих ділянок найбільшої в Німеччині вугільної шахти були закриті.

Нагадаємо, на саміті Європейської ради в Брюсселі лідери країн Євросоюзу не змогли домовитися про створення до 2050 року умов для захисту клімату. Лідери країн ЄС не змогли досягнути згоди щодо політики захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.

РБК-Україна писало, що у Лондоні поліція затримала 1065 осіб, які брали участь у масових акціях протесту проти зміни клімату. Протестувальники вимагали скорочення викидів у повітря, а також хотіли оголошення кліматичного та екологічного надзвичайного стану. Лише 53 із затриманих пред'явлено звинувачення у кримінальних злочинах.

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