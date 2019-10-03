В Германии произошла стрельба возле супермаркета, есть погибший

Иллюстративное фото (apnews.com)

В результате стрельбы в Германии погиб человек

В городке в Нижней Баварии (Германия) двое мужчин открыли стрельбу возле супермаркета, в результате чего погиб человек и еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bild.

Сообщается, что были ранены двое мужчин, один - возле супермаркета, а второй - возле собственного дома. Один из них погиб на месте происшествия. Двое подозреваемых скрылись с места происшествия на автомобиле, но за полтора часа их арестовали и изъяли оружие.

Мотив преступления пока неизвестен. Полиция считает, что подозреваемые и жертвы знали друг друга. В частности, отмечается, что погибший и раненый являются выходцами из Сербии, а подозреваемые - из Косово.

Напомним, 18 марта неизвестный открыл стрельбу в центре нидерландского города Утрехта. В результате инцидента погибли трое людей, еще девять получили ранения.

РБК-Украина сообщало, что в полиции Нидерландов заявили, что у стрелка могли быть террористические мотивы.

Кроме того, в результате стрельбы в немецком городе Мюнхен погибли два человека. Инцидент произошел на стройке.