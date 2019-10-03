У Німеччині сталась стрілянина біля супермаркету, є загиблий

Іллюстративне фото (apnews.com)

В результаті стрілянини в Німечиині загинула людина

У містечку в Нижній Баварії (Німеччина) двоє чоловіків почали стрілянину біля супермаркету, в результаті чого загинула людина і ще одна отримала важкі поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.

Повідомляється, що були поранені двоє чоловіків, один - біля супермаркету, а другий - біля власного будинку. Один з них загинув на місці подій. Двоє підозрюваних втекли з місця події на автомобілі, але за півтори години їх заарештували і вилучили зброю.

Мотив злочину поки невідомий. Поліція вважає, що підозрювані та жертви знали один одного. Зокрема, зазначається, що загиблий і поранений є вихідцями із Сербії, а підозрювані - з Косова.

Нагадаємо, 18 березня невідомий відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. В результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

РБК-Україна повідомляло, що в поліції Нідерландів заявили, що у стрілка могли бути терористичні мотиви.

Крім того, в результаті стрілянини у німецькому місті Мюнхен загинули дві людини. Інцидент стався на будівництві.