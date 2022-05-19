В Германии произошла стрельба в школе
В четверг, 19 мая, в немецком Бремерхафене, в гимназии Ллойда, неизвестный устроил стрельбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord24.
При нападении на образовательное учреждение был тяжело ранен один человек. Предварительно, это сотрудник школы.
По данным издания, стрельбу услышала школьница, которая находилась в туалете. Другие ученики, услышав стрельбу в коридоре, успели закрыться в классах.
Вскоре на место вызвали полицию. Как подтвердили в полиции, преступник был пойман. Он уже находится в здании полиции и его допрашивают. Изначально сообщалось о двух преступниках, открывших стрельбу. Но представитель полиции позже не подтвердил слухи о втором преступнике.
К месту также прибыли родители учащихся гимназии. Администрация школы открыла "горячую" линию для всех родителей.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в окрестностях американского города Спокан (штат Вашингтон) на северо-западе США 13 сентября 2017 года один школьник погиб, еще трое получили ранения.