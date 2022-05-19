ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии произошла стрельба в школе

Новина українською →
Германия, Четверг 19 мая 2022 12:32
В Германии произошла стрельба в школе Фото: в Германии произошла стрельба в школе (Nord24)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 19 мая, в немецком Бремерхафене, в гимназии Ллойда, неизвестный устроил стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord24.

При нападении на образовательное учреждение был тяжело ранен один человек. Предварительно, это сотрудник школы.

По данным издания, стрельбу услышала школьница, которая находилась в туалете. Другие ученики, услышав стрельбу в коридоре, успели закрыться в классах.

Вскоре на место вызвали полицию. Как подтвердили в полиции, преступник был пойман. Он уже находится в здании полиции и его допрашивают. Изначально сообщалось о двух преступниках, открывших стрельбу. Но представитель полиции позже не подтвердил слухи о втором преступнике.

К месту также прибыли родители учащихся гимназии. Администрация школы открыла "горячую" линию для всех родителей.

В Германии произошла стрельба в школе

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в окрестностях американского города Спокан (штат Вашингтон) на северо-западе США 13 сентября 2017 года один школьник погиб, еще трое получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стрельба в Германии
NEWS
Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба
Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ