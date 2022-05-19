У Німеччині відбулася стрілянина у школі

У четвер, 19 травня, у німецькому Бремерхафені, в гімназії Ллойда, невідомий відкрив стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nord24 .

При нападі на освітню установу було тяжко поранено одну людину. Попередньо це співробітник школи.

За даними видання, стрілянину почула школярка, яка була у туалеті. Інші учні, почувши стрілянину в коридорі, встигли зачинитися у класах.

Незабаром на місце викликали поліцію. Як підтвердили в поліції, злочинця було спіймано. Він уже знаходиться у будівлі поліції та його допитують. Спочатку повідомлялося про двох злочинців, які відкрили стрілянину. Але представник поліції пізніше не підтвердив чуток про другого злочинця.

До місця також прибули батьки учнів гімназії. Адміністрація школи відкрила "гарячу" лінію для всіх батьків.