В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Верхней Баварии в городе Рорбах-ан-дер-Ильм произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента пострадали два человека, еще двое числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.
По словам представителя объединенного центра управления в Ингольштадте, после взрыва жилой дом обрушился и начал гореть.
На месте происшествия находятся спасательные службы, также были запрошены собаки для поиска пропавших людей в завалах.
Также в операции задействовали меньшей мере один спасательный вертолет.