У Німеччині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

У Верхній Баварії в місті Рорбах-ан-дер-Ільм стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту постраждали дві людини, ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
За словами представника об'єднаного центру управління в Інгольштадті, після вибуху житловий будинок обрушився і почав горіти.
На місці події знаходяться рятувальні служби, також були запитані собаки для пошуку зниклих людей в завалах.
Також в операції задіяли щонайменше один рятувальний вертоліт.