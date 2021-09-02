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У Німеччині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

Автор: Валерія Поліщук

У Верхній Баварії в місті Рорбах-ан-дер-Ільм стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту постраждали дві людини, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

За словами представника об'єднаного центру управління в Інгольштадті, після вибуху житловий будинок обрушився і почав горіти.

На місці події знаходяться рятувальні служби, також були запитані собаки для пошуку зниклих людей в завалах.

Також в операції задіяли щонайменше один рятувальний вертоліт.

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ГерманияВибух