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Интервью

В Германии произошел взрыв в жилом доме, погибли трое людей

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 15:10
Фото: взрыв в германии (spiegel.de)
Фото: взрыв в германии (spiegel.de)

В результате взрыва сильно повреждены близлежащие дома

В Бремене (Германия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Focus.

Так, инцидент произошел утром в районе Хухтинг. Взрыв прогремел на мансардном этаже жилого дома. После этого на верхнем этаже дома начался пожар.

По данным полиции, жертвами происшествия стали три человека. Сотрудники экстренных служб нашли тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына, а также в соседнем доме - 70-летнюю женщину.

Отмечается, что в результате взрыва сильно повреждены близлежащие дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гейтсвелли (штат Техас, США) на строительной площадке рядом с больницей произошел взрыв, в результате погиб один человек, еще 12 пострадали.

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Теги публикации: Германия, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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