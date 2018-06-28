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У Німеччині стався вибух у житловому будинку, загинули троє людей

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 15:10
Фото: вибух у німеччині (spiegel.de)
Фото: вибух у німеччині (spiegel.de)

Внаслідок вибуху сильно пошкоджені прилеглі будинки

У Бремені (Німеччина) стався вибух в житловому будинку, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє Focus.

Так, інцидент стався вранці в районі Хухтінг. Вибух прогримів на мансардному поверсі житлового будинку. Після цього на верхньому поверсі будинку почалася пожежа. 

За даними поліції, жертвами події стали три людини. Співробітники екстрених служб знайшли тіла 41-річної жінки та її семирічного сина, а також в сусідньому будинку - 70-річну жінку.

Зазначається, що внаслідок вибуху сильно пошкоджені прилеглі будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Гейтсвіллі (штат Техас, США) на будівельному майданчику поруч з лікарнею стався вибух, в результаті загинула одна людина, ще 12 постраждали.

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Теги публікації: Германия, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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