У Німеччині проходять багатотисячні акції протесту проти націоналізму

Ілюстративне фото (dw.com)

Зокрема, в Берліні та Франкфурті в акціях взяли участь кілька тисяч осіб

Тисячі жителів Німеччини вийшли на вулиці в знак протесту проти націоналізму. Маніфестації пройшли в Берліні, Франкфурті-на-Майні, Лейпцизі, Мюнхені, Штутгарті, Кельні та Гамбурзі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, в центрі Берліна кілька тисяч людей зібралися на площі Александерплац і потім пройшли у напрямку Колони Перемоги в Тіргартені.

У Франкфурті в акції також брали участь декілька тисяч чоловік. Присутніх на площі Опернплац вітав обербургомістр міста, соціал-демократ Петер Фельдман. В учасників були європейські і райдужні прапори, емблеми ЄС на одязі, плакати в кольорах правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" з написами "Расизм - це не альтернатива".

В Кельні перед демонстрантами виступили лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес, представниця руху "П'ятниці в ім'я майбутнього", а також місцеві музичні гурти.

За даними організаторів, в той же день на подібні демонстрації вийшли громадяни ще в 42 містах у 12 європейських країнах, зокрема, у Бухаресті, Мальмо, Відні та Утрехті.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції в ході акцій "жовтих жилетах" відбулися зіткнення протестуючих з поліцією в містах Нант і Ліон, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Також повідомлялося про зіткнення з поліцією учасників антиурядових протестів в Албанії з силами безпеки.