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В Германии продлили карантин до конца года

Автор: РБК-Украина

В Германии продлили карантинные ограничения до 20 декабря. Карантин должен был быть отменен в конце ноября, но из-за роста числа заболевших коронавирусом, его продлили.

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Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает NDR.de.

Пока карантин точно продлили до 20 декабря.

"Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их (ограничения - ред.) нужно будет сохранить и до начала января", - сказала Меркель. На рождественские каникулы планируют сделать послабления.

Так, разрешается собираться в компанию не более пяти человек. В торговых центрах и магазинах на 10 квадратных метров площади можно будет пускать одного посетителя.

Напомним, со 2 ноября в Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста количества заболевших коронавирусом. В частности, запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров.

Ранее в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

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Новости Украины карантинГерманияАнгела Меркель