У Німеччині продовжили карантин до кінця року

У Німеччині продовжили карантинні обмеження до 20 грудня. Карантин мав бути скасований в кінці листопада, але через зростання числа хворих на коронавірус, його продовжили.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає NDR.de.

Поки карантин точно продовжили до 20 грудня.

"Але ми згодні з тим, що через високе число заражень їх (обмеження - ред.) потрібно буде зберегти і до початку січня", - сказала Меркель. На різдвяні канікули планують зробити послаблення.

Так, дозволяється збиратися в компанію не більше п'яти осіб. У торгових центрах і магазинах на 10 квадратних метрів площі можна буде пускати одного відвідувача.

Нагадаємо, з 2 листопада в Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів, кінотеатрів.

Раніше в Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він буде діяти з 6 жовтня до 17 січня.