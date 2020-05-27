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В Германии продлили еще на месяц ограничение социальных контактов

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 03:06
В Германии продлили еще на месяц ограничение социальных контактов
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать до 29 июня

Федеральное правительство Германии и правительства земель согласовали продление ограничений социальных контактов из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 29 июня.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно решению, жители Германии должны и впредь соблюдать дистанцию в полтора метра и носить защитные маски в общественных местах. Одновременно с разрешения местной власти отныне возможны собрание людей до 10 человек.

Жителям страны и в дальнейшем рекомендуют свести до минимума количество людей, с которыми они контактируют, и не расширять круг общения. При частных встречах дома в закрытых помещениях также требуют соблюдать правила гигиены и дистанцирования.

Для отдельных сфер экономики и общественной жизни правительство ФРГ и правительства земель разработали согласованные концепции дистанцирования и норм гигиены, которые вводятся с постепенным открытием соответствующих сфер.

РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств Польши, Чехии, Венгрии и Словакии договорились постепенно снять ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии COVID-19.

Ранее в ЕС раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского союза из коронакризиса.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ГерманияКоронавирус
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