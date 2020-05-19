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Германия и Вышеградская четверка планируют открыть границы

Новости » Политика     19.05.2020 - 18:29
Германия и Вышеградская четверка планируют открыть границы
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Главы правительств договорились, что ограничения отменят настолько быстро, насколько это будет позволять ситуация с пандемией

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств Польши, Чехии, Венгрии и Словакии договорились постепенно снять ограничения на пересечение границ, введенные из-за пандемии COVID-19. Соответствующая договоренность была достигнута во время видеоконференции с участием канцлера и глав правительств стран Вышеградской четверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, главы правительств согласились, что их отменят настолько быстро, насколько это будет позволять ситуация с пандемией COVID-19.

Сообщается, что о конкретных сроках снятия ограничений не говорилось.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал страны Европейского Союза за полное закрытие границ в условиях пандемии COVID-19. По словам французского президента, Франция и Германия ввели ограничения на пересечение границ в рамках ЕС, но не запретили перемещаться лицам, которые работают в других странах.

Речь идет и о разрешении пересечения транспортных средств, перевозящих товары, включая медицинскую продукцию и продукты питания.

Макрон отметил, что хотя Франция и Германия жестко закрыли внешние границы ЕС, но внутри Евросоюза остаются открытыми. Некоторые европейские страны не отреагировали так же и закрыли свои границы с соседями.

Как сообщало РБК-Украина, Франция и Германия предлагают создать фонд восстановления экономики ЕС. Фонд восстановления европейской экономики общим объемом должен составлять 500 млрд евро.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Германиякарантин
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