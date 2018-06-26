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Интервью

В Германии призывают провести расследование нападения на лагерь ромов во Львове

НовостиПолитика    26.06.2018 - 13:07
Фото: флаг Германии (flickr.com)
Фото: флаг Германии (flickr.com)

Кофлер подчеркнула, что меньшинства в Украине должны жить в безопасности

В Берлине (Германия) призывают провести надлежащее расследование нападения на лагерь ромов во Львове. Об этом сообщает DW.

Так, Уполномоченая немецкого федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер с беспокойством отреагировала на атаку на лагерь ромов во Львове. Она ожидает, что украинские власти проведут надлежащее расследование и накажет виновных.

Также она отмечает, что нападение свидетельствует о том, что "отношение к крупным этническим меньшинствам в частях европейского общества по-прежнему отмечается удаленностью, нетерпимостью и насилием".

Вместе с тем, кофлер подчеркнула, что нельзя мириться с тем, что права меньшинств ущемляются. По ее словам, необходимо относиться с уважением к религиозным, этнических и культурных меньшинств.

"Они должны иметь возможность жить в безопасности в Украине, так же как и в Европе и везде в мире", - добавила уполномоченная по правам человека.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что представительство ЕС в Украине назвало неприемлемым нападение на ромов во Львове.

Также напомним, прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов. Так, сотрудники Национальной полиции установили причастность 11 жителей Львова к нападению на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года.

Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали ромы. Они устроили погром и избиение его жителей.

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Теги публикации: Германия, ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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