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У Німеччині закликають провести розслідування нападу на табір ромів у Львові

НовиниПолітика    26.06.2018 - 13:07
Фото: прапор Німеччини (flickr.com)
Фото: прапор Німеччини (flickr.com)

Кофлер наголосила, що меншини в Україні мають жити в безпеці

У Берліні (Німеччина) закликають провести належне розслідування нападу на табір ромів у Львові. Про це повідомляє DW.

Так, Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер  із занепокоєнням відреагувала на атаку на табір ромів у Львові. Вона очікує, що українська влада проведе належне розслідування та покарає винних.

Також вона наголошує, що напад свідчить про те, що "ставлення до великих етнічних меншин у частинах європейського суспільства як і раніше відзначається відмежуванням, нетерпимістю та насильством".

Разом з тим, кофлер наголосила, що не можна миритися з тим, що права меншин утискають. За її словами, необхідно ставитися з повагою до релігійних, етнічних та культурних меншин.

"Вони повинні мати змогу жити в безпеці в Україні, так само як і в Європі та скрізь у світі", - додала уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що представництво ЄС в Україні назвало неприйнятним напад на ромів у Львові.

Також нагадаємо, прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів. Так, співробітники Національної поліції встановили причетність 11 жителів Львова до нападу на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року.

Слідством встановлено, що група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. Вони вчинили погром і побиття його жителів.

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Теги публікації: Германия, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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