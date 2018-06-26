Представництво ЄС в Україні назвало неприйнятним напад на ромів у Львові

Євросоюз закликає притягти до відповідальності винних у нападі на ромів

Напад на ромів у Львові, внаслідок якого загинула одна особа, є неприйнятним. Про це йдеться в заяві представництва Європейського союзу в Україні.

"23 червня від ножових поранень помер 24-річний чоловік ромської національності під час нападу на поселення ромів у Львові, а також були поранені чотири інші особи, серед яких жінка і 10-річний хлопчик. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого і бажаємо якнайшвидше одужання пораненим", - йдеться в повідомленні.

У представництві ЄС зазначають, що такі випадки залякування є неприйнятними.

"Хоча поліція Львова оперативно відреагувала на цей інцидент, життєво важливо, щоб правоохоронні органи України прийняли негайні та ефективні заходи щодо запобігання та припинення таких дій", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що Євросоюз надає велике значення правам ромів, які залишаються особливо вразливою групою в Україні.

Нагадаємо, раніше генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав українську владу притягти до відповідальності винних у нападі на ромів.