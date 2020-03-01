В Германии призвали усилить давление на Россию

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)

Давление должно помочь завершить войну в Сирии

В Германии призвали Европейский союз и Соединенные Штаты Америки усилить совместное давление на Россию и режим Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, западный мир должен расчистить путь для политических переговоров, чтобы положить конец войне в Сирии. Она добавила, что гуманитарная ситуация в Сирии является тяжелой.

Кроме того, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Российской Федерации.

"У (президента РФ - ред.) Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - заявил он.

Напомним, ранее во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель США Келли Крафт потребовала от Российской Федерации немедленного прекращения военной операции в Сирии. Также она призвала силы режима Асада отойти на позиции, установленные в 2018 году.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию и Россию прекратить военные действия в Сирии и согласиться на продолжительное прекращение огня. Макрон глубоко обеспокоен гуманитарной катастрофой в Сирии.