ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии призвали усилить давление на Россию

Новости » Политика     01.03.2020 - 09:53
В Германии призвали усилить давление на Россию
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)

Давление должно помочь завершить войну в Сирии

В Германии призвали Европейский союз и Соединенные Штаты Америки усилить совместное давление на Россию и режим Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, западный мир должен расчистить путь для политических переговоров, чтобы положить конец войне в Сирии. Она добавила, что гуманитарная ситуация в Сирии является тяжелой.

Кроме того, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Российской Федерации.

"У (президента РФ - ред.) Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - заявил он.

Напомним, ранее во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель США Келли Крафт потребовала от Российской Федерации немедленного прекращения военной операции в Сирии. Также она призвала силы режима Асада отойти на позиции, установленные в 2018 году.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию и Россию прекратить военные действия в Сирии и согласиться на продолжительное прекращение огня. Макрон глубоко обеспокоен гуманитарной катастрофой в Сирии.

Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией Турция пригрозила Сирии силой из-за ситуации в Идлибе
Новости Украины Российская ФедерацияГерманиядавлениеСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь