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У Німеччині закликали посилити тиск на Росію

Новини » Політика     01.03.2020 - 09:53
У Німеччині закликали посилити тиск на Росію
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)

Тиск має допомогти завершити війну в Сирії

У Німеччині закликали Європейський союз та Сполучені Штати Америки посилити спільний тиск на Росію та режим Башара Асада в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За словами міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, західний світ повинен розчистити шлях для політичних переговорів, щоб покласти край війні в Сирії. Вона додала, що гуманітарна ситуація в Сирії є важкою.

Крім того, голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Російської Федерації.

"У (президента РФ - ред.) Путіна немає підстав реагувати на будь-які заклики європейців, поки йому не довелося нести відповідальність за спільні з Асадом завоювання в Сирії. Нам треба дати зрозуміти, що ми готові до жорсткої гри у дипломатії та в економіці", - заявив він.

Нагадаємо, раніше під час засідання Радбезу ООН постійний представник США Келлі Крафт зажадала від Російської Федерації негайного припинення військової операції в Сирії. Також вона закликала сили режиму Асада відійти на позиції, встановлені у 2018 році.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон закликав Туреччину та Росію припинити військові дії у Сирії та погодитися на тривале припинення вогню. Макрон глибоко стурбований гуманітарною катастрофою в Сирії.

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