В Германии призвали создать новый договор о ракетах

Генерал Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн призвал создать новый договор о контроле за вооружением, который бы заменил договор о ракетах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haz.de.

По словам Цорн, в новом договоре о контроле за вооружением должна быть большее количество участников чем в договоре о ракетах средней и малой деятельности. Генерал уверен, что новая сделка могла бы стать заменой договора о ракетах.

"Я обеспокоен ты, что будет с ракетами средней дальности, если этот договор будет потеряно полностью. Я думаю, что нужно установить новый режим контроля над вооружением. Нужно призвать всех: Россию, США, Китай", - заявил он.

Напомним, ранее в Швейцарии состоялось заседание Двусторонней консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений с участием России и Соединенных Штатов. Подробностей встречи не сообщалось.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал США и РФ сохранить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Напомним, 11 ноября член Палаты представителей от штата Вайоминг Лиз Чейни, которая является одним из авторов, заявила, что в конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений.