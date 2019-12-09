В Германии призвали Россию к компромиссу по Донбассу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Российскую Федерацию к компромиссу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, накануне саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает DW.

По словам Мааса, Украина пошла навстречу России в вопросе демилитаризации и теперь очередь за Москвой пойти на компромисс в поиске политического решения конфликта на Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - сказал Маас.

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Россию пойти на компромисс в вопросе Донбасса. Он отметил, что Украина пошла на уступки РФ в вопросе демилитаризации и теперь очередь за Москвой

Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры начнутся в 17:00 по Киеву.

Также РБК-Украина писало, что после саммита "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.