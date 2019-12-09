У Німеччині закликали Росію до компромісу по Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Російську Федерацію до компромісу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі, напередодні саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляє DW.

За словами Маасу, Україна пішла назустріч Росії в питанні демілітаризації і тепер черга за Москвою піти на компроміс у пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

"Президент України Володимир Зеленський зробив явний крок вперед у питанні демілітаризації, тепер ми, природно, чекаємо того ж від Росії", - сказав Маас.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав Росію піти на компроміс у питанні Донбасу. Він зазначив, що Україна пішла на поступки РФ у питанні демілітаризації і тепер черга за Москвою

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі пройде зустріч в нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори почнуться в 17:00 по Києву.

Також РБК-Україна писало, що після саміту "нормандської четвірки" президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.