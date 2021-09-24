В Германии прекратил работу поставщик газа из-за высоких цен на рынке

"Многие из наших клиентов получили от нас расторжение контрактов на поставку природного газа в последние несколько дней", - говорится в заявлении компании.

Там отметили, что последние несколько месяцев закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, а на новые закупки - вчетверо.

"Поскольку нам приходится покупать ежедневные объемы спот, несмотря на объемы закупок на форвардном рынке, чтобы сбалансировать наши балансирующие группы, наши собственные закупочные цены примерно утроились", - уточнили в компании.

В такой ситуации, добавили в DEP, предприятие не может поддерживать поставки газа из-за экономической необоснованности. "Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие из заключенных нами контрактов", - отмечается в релизе.

Компания также полностью прекращает подачу природного газа по всей Германии. Для сохранения рабочих мест в DEP решили сконцентрироваться на услугах в энергетическом секторе.

В немецких СМИ отметили, что это первая компания-поставщик газа, отреагировавшая таким образом на рост цен на рынке. Число пострадавших клиентов не называется. Известно, что вместо DEP поставки клиентам будет осуществлять холдинг Eon.