У Німеччині припинив роботу постачальник газу через високі ціни на ринку

Німецька компанія-постачальник газу промисловим підприємствам Deutsche Energiepool (DEP) закрилася через високі ціни на ринку. Контракти з клієнтами розірвані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз газової компанії.
"Багато хто з наших клієнтів отримали від нас розірвання контрактів на постачання природного газу в останні кілька днів", - йдеться в заяві компанії.
Там зазначили, що останні кілька місяців закупівельні ціни на газ і електрику на ринку зросли майже втричі, а на нові закупівлі - вчетверо.
"Оскільки нам доводиться купувати щоденні обсяги спот, незважаючи на обсяги закупівель на форвардному ринку, щоб збалансувати наші балансуючі групи, наші власні закупівельні ціни приблизно потроїлися", - уточнили в компанії.
У такій ситуації, додали в DEP, підприємство не може підтримувати постачання газу через економічну необґрунтованість. "Тому ми були змушені розірвати багато з укладених нами контрактів", - наголошується в релізі.
Компанія також повністю припиняє подачу природного газу по всій Німеччині. Для збереження робочих місць в DEP вирішили сконцентруватися на послугах в енергетичному секторі.
У німецьких ЗМІ зазначили, що це перша компанія-постачальник газу, яка відреагувала таким чином на зростання цін на ринку. Число постраждалих клієнтів не називається. Відомо, що замість DEP постачання клієнтам буде здійснювати холдинг Eon.
Нагадаємо, ціни на газ на європейському ринку останні місяці б'ють рекорди. В середині вересня вартість блакитного палива на хабі TTF в Нідерландах доходила до 960 доларів за тисячу кубометрів, відкотившись потім на 10%.