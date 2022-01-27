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В Германии предъявили обвинение россиянину. Подозревают в космическом шпионаже

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Берлин, Четверг 27 января 2022 21:46
В Германии предъявили обвинение россиянину. Подозревают в космическом шпионаже Фото: в Германии предъявили обвинение российскому шпиону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Германии предъявили обвинение россиянину, которого задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ в прошлом году. Мужчина собирал и передавал сведения о европейских космических технологиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, подозреваемый по имени Ильнур Н. до своего ареста в июне прошлого года работал в баварском университете. Обвинение в шпионаже ему предъявили 9 декабря 2021 года.

Источник агентства рассказал, что подозреваемый работал в Аугсбургском университете, центре аэрокосмических исследований. В городе также находится большая часть производства ракеты-носителя нового поколения Ariane 6.

Отмечается, что мужчина собирал и передавал кураторам российской разведки данные о европейской космической ракете-носителе Ariane. Служба внешней разведки (СВР) России впервые обратилась к нему осенью 2019 года. Он дал согласие на сотрудничество.

Подозреваемый регулярно встречался с представителем СВР и неоднократно передавал данные об исследовательских проектах. За свои услуги он получил 2 500 тысячи евро.

Напомним, в январе текущего года в Латвии по делу о шпионаже в пользу РФ задержали бывших сотрудников служб безопасности.

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