У Німеччині пред'явили звинувачення росіянину. Підозрюють в космічному шпигунстві

У Німеччині пред'явили звинувачення росіянину, якого затримали за підозрою в шпигунстві на користь РФ минулого року. Чоловік збирав і передавав відомості про європейські космічні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, підозрюваний, на ім'я Ільнур н.до свого арешту в червні минулого року працював у баварському університеті. Звинувачення в шпигунстві йому пред'явили 9 грудня 2021 року.

Джерело агентства розповіло, що підозрюваний працював в аугсбурзькому університеті, центрі аерокосмічних досліджень. У місті також знаходиться велика частина виробництва ракети-носія нового покоління Ariane 6.

Відзначається, що чоловік збирав і передавав кураторам російської розвідки дані про європейську космічну ракету-носій Ariane. Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії вперше звернулася до нього восени 2019 року. Він дав згоду на співпрацю.

Підозрюваний регулярно зустрічався з представником СЗР і неодноразово передавав дані про дослідницькі проєкти. За свої послуги він отримав 2 500 тисячі євро.