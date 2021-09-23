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В Германии полностью привили от COVID более 60% населения

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Четверг 23 сентября 2021 15:17
В Германии полностью привили от COVID более 60% населения Фото: В Германии полностью привили от COVID более 60% населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Германии две прививки от коронавируса получили почти две трети жителей страны. Так, на сегодня вакцинировано 63,6% жителей Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Германии Йенса Шпана в Twitter.

При этом 67,5% населения Германии получили как минимум одну из двух необходимых доз вакцины.

Среди взрослого населения Германии старше 18 лет доля частично либо полностью привитых составляет 78,3%, среди подростков 12-17 лет - почти 40%.

"Прививка защищает и возвращает назад свободу и нормальную жизнь", - написал министр.

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