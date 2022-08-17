В Германии подсчитали, на сколько им хватит газа в случае прекращения поставок из РФ

Германия заполняет газохранилища с опережением графика, но проблема потенциальной нехватки топлива в стране в зимний период сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера в интервью Bloomberg .

Он отметил, что даже если цель заполнения газохранилищ на 95% к ноябрю будет достигнута, эти объемы покроют 2,5 месяца потребностей страны в газе в случае полного прекращения его поставок из России.

В настоящее время газохранилища в ФРГ заполнены на 77%, закачка идет с опережением плана на две недели.