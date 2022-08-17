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В Германии подсчитали, на сколько им хватит газа в случае прекращения поставок из РФ

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Берлин, Среда 17 августа 2022 13:18
В Германии подсчитали, на сколько им хватит газа в случае прекращения поставок из РФ Фото: в Германии подсчитали, на сколько им хватит газа в случае прекращения поставок из РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия заполняет газохранилища с опережением графика, но проблема потенциальной нехватки топлива в стране в зимний период сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президент Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера в интервью Bloomberg.

Он отметил, что даже если цель заполнения газохранилищ на 95% к ноябрю будет достигнута, эти объемы покроют 2,5 месяца потребностей страны в газе в случае полного прекращения его поставок из России.

В настоящее время газохранилища в ФРГ заполнены на 77%, закачка идет с опережением плана на две недели.

Как известно, энергетический кризис в Германии возник из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.

Однако канцлер Олаф Шольц заверил, что немецкие граждане получат от государства помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Он пообещал, что никто не останется наедине с проблемой.

Кроме того, в ФРГ исключили возможность запуска российского "Северного потока-2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы..

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