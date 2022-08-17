ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ

Новость на русском →
Берлін, Середа 17 серпня 2022 13:18
У Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ Фото: у Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина заповнює газосховища з випередженням графіка, але проблема потенційної нестачі палива в країні в зимовий період зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клауса Мюллера в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що навіть якщо мета заповнення газосховищ на 95% до листопада буде досягнута, ці обсяги покриють 2,5 місяці потреб країни в газі в разі повного припинення його поставок з Росії.

В даний час газосховища в ФРН заповнені на 77%, закачування йде з випередженням плану на два тижні.

Як відомо, енергетична криза в Німеччині виникла через те, що російський "Газпром" значно зменшив поставки газу.

Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.

Крім того, у ФРН виключили можливість запуску російського "Північного потоку-2" навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці..

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Газ Російська Федерація
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії
ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям