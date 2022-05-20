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В Германии поддержали идею передачи Украине замороженных госрезервов России

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Кенигсвинтер, Пятница 20 мая 2022 16:07
В Германии поддержали идею передачи Украине замороженных госрезервов России Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что западные лидеры должны обсудить возможность использования замороженных госрезервов России. Он предложил передать их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Соответствующее заявление глава Минфина Германии сделал во время встречи с министрами стран "Большой семерки".

При этом Линднер отметил, что Украина может получить только государственные резервы России. Вопрос о конфискации российских активов не должен касаться частной собственности.

Напомним, страны G7 приняли решение о выделение для Украины финансовой помощи в размере почти 20 млрд долларов.

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