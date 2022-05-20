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У Німеччині підтримали ідею передачі Україні заморожених держрезервів Росії

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Кенігсвінтер, П'ятниця 20 травня 2022 16:07
У Німеччині підтримали ідею передачі Україні заморожених держрезервів Росії Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що західні лідери повинні обговорити можливість використання заморожених держрезервів Росії. Він запропонував передати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Відповідну заяву глава Мінфіну Німеччини зробив під час зустрічі з міністрами країн "Великої сімки".

При цьому Лінднер зазначив, що Україна може отримати тільки державні резерви Росії. Питання про конфіскацію російських активів не повинно стосуватися приватної власності.

Нагадаємо, країни G7 прийняли рішення про виділення для України фінансової допомоги в розмірі майже 20 млрд доларів.

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