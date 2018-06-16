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У Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок з початку року

НовиниПолітика    16.06.2018 - 22:21
Фото: Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини (Wikimapia)
Фото: Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини (Wikimapia)

Потік шукачів притулку знизився у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

У Німеччині подали близько 78 тисяч клопотань про притулок за перші п'ять місяців 2018 року. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на статистику МВС Німеччини.

Вказано, що потік шукачів притулку дещо знизився у порівнянні з минулим роком, оскільки за перші півроку 2017-го таких прохань було понад 90 тисяч.

Також повідомляється, що від січня до середини червня 2018 року отримані дані 18,3 тисячі шукачів притулку, які вже зареєстровані в європейській базі біометричних даних Eurodac. За дублінськими угодами вони б мали подаватися на притулок у тій країні ЄС, до якої вперше в'їхали.

Крім того, за даними федеральної поліції, за січень-квітень 2018 року зафіксовано 14,7 тисячі нелегальних в'їздів, 3,9 тисяч осіб відправлено назад. Рішення не дозволяти біженцям потрапити на територію ФРН було можливим лише в місцях з прикордонним контролем, а саме на кордоні Німеччини та Австрії, а також в аеро- та морських портах.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Ангела Меркель запропонувала главі Міністерства внутрішніх справ (МВС) Баварії Горсту Зеегофер компромісні пропозиції щодо політики Німеччини щодо біженців.

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Теги публікації: Германия, убежище  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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